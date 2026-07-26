انخفاض معظم الأسهم الخليجية متأثرة بتهديد ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج العربي على انخفاض اليوم الأحد، متأثرة بتصعيد ميليشيا “الحوثي” لتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

وذكرت رويترز أن المؤشر السعودي تراجع 0.3 % متأثراً بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 4 %، وهبط سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط 0.9 %.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.3 % مع خسارة سهم مصرف ⁠قطر الإسلامي 0.8 %، والمؤشر البحريني 0.1 %.

في حين صعد المؤشر العماني 0.7 %، وارتفع المؤشر الكويتي 0.6 %.

وكانت ميليشيا “الحوثي” صعّدت مؤخراً تهديداتها للملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر إعلان ما أسمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وهو التهديد الذي قوبل برفض وإدانات عربية ودولية واسعة، لما يشكله من تهديد لحرية الملاحة، وسلامة الإمدادات العالمية.