السعودية تعلن تدمير 3 مسيرات في أجوائها

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، تدمير 3 طائرات مسيرة إيرانية في أجواء البلاد

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المُتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما يرافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي طالت منشآت حيوية في عدد من الدول العربية والإقليمية.

