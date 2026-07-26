السفارة اليمنية تعزي بضحايا حادث طريق دير الزور– دمشق

photo 2026 07 26 16 35 08 السفارة اليمنية تعزي بضحايا حادث طريق دير الزور– دمشق

 دمشق-سانا
 
أعربت السفارة اليمنية في دمشق، اليوم الأحد، عن خالص تعازي جمهورية اليمن ومواساتها للحكومة السورية والشعب السوري بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزوردمشق، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
 
وأكدت السفارة في بيان لها، تضامن اليمن مع سوريا حكومة وشعباً، جراء هذا المصاب، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
 
وأدى حادث مروري وقع أمس على طريق دير الزور – دمشق إلى وفاة ‏35 شخصاً وإصابة 30 آخرين.

وزير الخارجية الأردني ونظيرته البريطانية يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا
الوفد الأردني رفيع المستوى يصل إلى قصر تشرين بدمشق
مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
الخارجية السورية تتابع أوضاع الجالية في فنزويلا وتخصص أرقاماً للاستجابة الطارئة
سوريان يتوجان مسيرتهما الأكاديمية بالتفوق في جامعة إينونو التركية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك