السفارة اليمنية تعزي بضحايا حادث طريق دير الزور– دمشق

دمشق-سانا



أعربت السفارة اليمنية في دمشق، اليوم الأحد، عن خالص تعازي جمهورية اليمن ومواساتها للحكومة السورية والشعب السوري بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.



وأكدت السفارة في بيان لها، تضامن اليمن مع سوريا حكومة وشعباً، جراء هذا المصاب، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.



وأدى حادث مروري وقع أمس على طريق دير الزور – دمشق إلى وفاة ‏35 شخصاً وإصابة 30 آخرين.