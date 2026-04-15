مدمرة أمريكية اعترضت ناقلتي نفط حاولتا مغادرة إيران

واشنطن-سانا

اعترضت مدمرة أمريكية، ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران وأجبرتهما على العودة، بعد يوم من دخول الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الأربعاء: “إن الناقلتين غادرتا ميناء تشابهار في خليج عمان، وتواصلت معهما السفينة الحربية عبر الاتصالات اللاسلكية، ولم يتضح ما إذا كانت المدمرة وجهت أي تحذيرات أخرى”.

وكانت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي انتهت دون تحقيق تقدم، ليعلن ترامب يوم الإثنين فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ليطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها، فيما ارتفعت مجدداً أسعار النفط والطاقة في العالم.