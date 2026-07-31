ألمانيا ترحب بإعلان ترامب الاتفاق على تنفيذ مرحلة جديدة من خطة إنهاء الحرب في غزة

برلين-سانا

رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق على تنفيذ مرحلة جديدة من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح من القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال فاديفول في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الجمعة : “أرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة بدعم من الوسطاء قطر ومصر وتركيا”، مؤكداً ضرورة إحراز تقدم حقيقي، وأن تقدم حركة حماس على إلقاء سلاحها فعلياً.

وأشار إلى أن ألمانيا مستعدة للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، ودعم أهالي قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر، مشدداً على ضرورة فتح معابر إضافية إلى القطاع دون تأخير.

وكان ترامب أعلن التوصل إلى الاتفاق في وقت سابق اليوم، موضحاً أنه خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، ويمهد لانتقال إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني.

كما أعلن مجلس السلام في غزة موافقة حركة حماس على خارطة طريق لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار، موضحا أن الاتفاق يهدف إلى تنفيذ رؤية ترامب بشأن إقامة “حكم جديد وأمن وحماية إنسانية وإعادة إعمار وانتعاش اقتصادي في غزة كما هو منصوص عليه في خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803”.