الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: هل يرتبط الانتباه إلى خوف الآخرين بزيادة الرغبة في مساعدتهم؟
بحث
بحث
sana-logo-mobile

هل يرتبط الانتباه إلى خوف الآخرين بزيادة الرغبة في مساعدتهم؟

RdUarXF8 4 22 هل يرتبط الانتباه إلى خوف الآخرين بزيادة الرغبة في مساعدتهم؟
دراسة تثبت أن الانتباه إلى خوف الآخرين يرتبط بزيادة الرغبة في مساعدتهم- Getty Images

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن سرعة ملاحظة علامات الخوف على وجوه الآخرين قد ترتبط بزيادة الاستعداد لتقديم المساعدة لهم، في نتيجة تسلط الضوء على العلاقة بين الانتباه إلى المشاعر الإنسانية والسلوك الاجتماعي.

وذكرت مجلة «أفيكتيف ساينس» (Affective Science) العلمية، في دراسة نُشرت أمس الأربعاء، أن باحثين من قسم علم النفس في جامعة فرجينيا الأمريكية بحثوا العلاقة بين سرعة التعرف على تعابير الخوف لدى الآخرين ومدى الاستعداد لمساعدتهم.

وأظهرت التجارب أن سرعة التعرف على الوجوه التي تعبر عن الخوف، ارتبطت بزيادة العطاء في إحدى الحالات، إلا أن هذا الارتباط لم يظهر بالقوة نفسها في تجربة أخرى، ما يشير إلى أن العلاقة بين ملاحظة الخوف والسلوك المساعد قد تتأثر بظروف التجربة.

وتشير النتائج إلى أن سرعة الانتباه إلى علامات الخوف قد تكون مرتبطة بكيفية استجابة الأشخاص لاحتياجات الآخرين، لكنها لا تثبت أن التعرف السريع على هذه المشاعر يؤدي بالضرورة إلى زيادة الرغبة في المساعدة.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام مزيد من الأبحاث لفهم دور إدراك المشاعر في سلوكيات مثل التعاطف والتعاون وتقديم المساعدة، والعوامل التي تؤثر في انتقال الانتباه إلى مشاعر الآخرين إلى سلوك عملي.

قرش يبتلع كاميرا غواص في جزر المالديف ويسجل مشاهد نادرة
المسبار الصيني “تيانون-1” يرصد مذنباً بين النجوم
دراسة تربط اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بزيادة خطر التراجع الإدراكي
باحثون أمريكيون يطورون مادة تستخدم الضوء لإنتاج الهيدروجين من الماء
دراسة: تعديل بعض الأحماض الأمينية قد يعزز حرق الدهون دون تقليل السعرات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك