غوتيريش: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

جنيف-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء، إلى استئناف المفاوضات الجدية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وشدّد غوتيريش في تصريح صحفي نقله موقع أنباء الأمم المتحدة على أنه لا حل عسكرياً في الشرق الأوسط، وأن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد.

وأشار غوتيريش إلى أنّ احترام القانون الدولي ليس خياراً بل أساس للسلام والاستقرار في عالم يشهد تزايداً في التنافس والتشرذم.

ويجري حالياً الحديث عن إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف الحرب بينهما يوم الخميس المقبل، بعد أن فشلت الجولة الأولى والتي عقدت في إسلام أباد يوم السبت الماضي.