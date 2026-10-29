مقتل 6 أشخاص جراء إعصار أرناب قبالة سواحل للهند

نيودلهي-سانا‏



أعلنت السلطات الهندية مقتل ستة أشخاص اليوم الخميس، جراء الإعصار” أرناب” ‏الذي ضرب مناطق ساحلية جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين في ولاية أندرا براديش قولهم: أن الإعصار ‏أرناب تسبب بمقتل ستة أشخاص ما يرفع عدد الضحايا خلال يومين إلى تسعة.‏

بدوره أوضح رئيس وزراء الولاية نارا تشاندرايابو نادو إن الإعصار تسبب في تضرر ‏ما لا يقل عن ‌15 ⁠ألف عمود كهرباء، فيما تم إجلاء ⁠أكثر من 180 ألف شخص في ‏ولايتي أندرا براديش وأوديشا، مشيرا إلى إغلاق بعض المدارس وإلغاء بعض خدمات ‏القطارات ⁠والرحلات الجوية.‏

ووصل إعصار أرناب الذي صنفته إدارة الأرصاد الجوية في الهند على أنه في ثالث ‏أعلى فئة على مقياسها، لليابسة في ولاية أندرا براديش في وقت مبكر من صباح أمس ‏الأربعاء.‏

وتتعرض مناطق جنوب آسيا بصورة متكررة للأعاصير المدارية، ولا سيما المناطق ‏الساحلية المطلة على خليج البنغال، حيث تتسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة ‏بفيضانات وأضرار في البنية التحتية والمساكن، تدفع السلطات إلى تنفيذ عمليات ‏إجلاء واسعة للسكان.‏