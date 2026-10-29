مقتل 6 أشخاص جراء إعصار أرناب قبالة سواحل للهند

نيودلهي-سانا
أعلنت السلطات الهندية مقتل ستة أشخاص اليوم الخميس، جراء الإعصار” أرناب” الذي ضرب مناطق ساحلية جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين في ولاية أندرا براديش قولهم: أن الإعصار أرناب تسبب بمقتل ستة أشخاص ما يرفع عدد الضحايا خلال يومين إلى تسعة.
بدوره أوضح رئيس وزراء الولاية نارا تشاندرايابو نادو إن الإعصار تسبب في تضرر ما لا يقل عن 15 ألف عمود كهرباء، فيما تم إجلاء أكثر من 180 ألف شخص في ولايتي أندرا براديش وأوديشا، مشيرا إلى إغلاق بعض المدارس وإلغاء بعض خدمات القطارات والرحلات الجوية.
ووصل إعصار أرناب الذي صنفته إدارة الأرصاد الجوية في الهند على أنه في ثالث أعلى فئة على مقياسها، لليابسة في ولاية أندرا براديش في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.
وتتعرض مناطق جنوب آسيا بصورة متكررة للأعاصير المدارية، ولا سيما المناطق الساحلية المطلة على خليج البنغال، حيث تتسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة بفيضانات وأضرار في البنية التحتية والمساكن، تدفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة للسكان.