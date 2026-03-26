مقتل 5 لبنانيين وإصابة 19 في غارات للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

بيروت-سانا

قتل 5 لبنانيين وأصيب 19 آخرون اليوم الأربعاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان.

وبين مركز عمليات طوارئ الصحة اللبناني التابع للوزارة في بيان بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن غارة العدو الإسرائيلي على حاروف – قضاء النبطية أدت إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 8 بجروح.

وفي وقت لاحق أفاد المركز في بيانين، بأن غارتين للعدو الإسرائيلي على تولين – قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة 7 مواطنين بجروح، وعلى كونين – قضاء بنت جبيل أدت إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة 4 بجروح.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.