زلزال بشدة 6.6 درجات يضرب شمال غرب إندونيسيا

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي ضرب مدينة سينابانغ بإقليم آتشيه في سومطرة وقع على عمق 25.4 كيلومتراً، دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وكان زلزال بقوة 6.8 درجات ضرب أواخر الشهر الماضي قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزر تانيمبار في شرق إندونيسيا، دون وقوع إصابات.

وتقع إندونيسيا في “منطقة حزام النار” بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والهزات الأرضية.