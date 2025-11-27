زلزال بشدة 6.6 درجات يضرب شمال غرب إندونيسيا

102889710 048553530 1.jpg زلزال بشدة 6.6 درجات يضرب شمال غرب إندونيسيا
BBC

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي ضرب مدينة سينابانغ بإقليم آتشيه في سومطرة وقع على عمق 25.4 كيلومتراً، دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وكان زلزال بقوة 6.8 درجات ضرب أواخر الشهر الماضي قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزر تانيمبار في شرق إندونيسيا، دون وقوع إصابات.

وتقع إندونيسيا في “منطقة حزام النار” بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والهزات الأرضية.

تركيا: تصعيد الاحتلال في غزة تهديد خطير يستوجب تحركاً دولياً
الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى غزة
تضرر نحو 11 ألف شخص جراء فيضانات ماليزيا
دوجاريك: على إسرائيل تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى غزة
محاولة اقتحام مشبوهة للسفارة الروسية في بوخارست وإلقاء القبض على الفاعل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك