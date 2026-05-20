قطر للطاقة تستحوذ على حصص في مناطق استكشاف بحرية قبالة سواحل الأوروغواي

الدوحة-سانا

أبرمت شركة قطر للطاقة اليوم الأربعاء، اتفاقيات مع شركة “بي جي إنترناشونال المحدودة”، التابعة لشركة “شل”، للاستحواذ على حصص مشاركة في ثلاث مناطق استكشاف بحرية قبالة سواحل جمهورية الأوروغواي الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الشركة القطرية قولها في بيان: إنها استحوذت، بموجب الاتفاقيات، على حصة 18 بالمئة من منطقة الاستكشاف “OFF-4″، واحتفظت “شل” بحصة 32 بالمئة، وشركة “APA Corporation” (المشغل) بحصة 50 في المئة.

كما استحوذت قطر للطاقة على حصة 30 بالمئة من المنطقة “OFF-2″، في حين امتلكت “شل” (المشغل) حصة 70 بالمئة، أما في منطقة الاستكشاف الثالثة وهي “OFF-7″، فقد استحوذت على حصة 30 بالمئة، إلى جانب شركة “شل” (المشغل) بحصة 40 بالمئة، و”شيفرون” بحصة 30 بالمئة.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: بهذه المناسبة يسرنا تعزيز علاقاتنا مع شريكتنا الاستراتيجية “شل” من خلال هذه الاتفاقيات، التي تمثل أول دخول لنا في قطاع الاستكشاف والإنتاج في الأوروغواي، وهو ما يوسع رقعة تواجدنا في أمريكا الجنوبية.

وتقع المناطق البحرية”OFF-2″، و”OFF-4″، و”OFF-7″في المحيط الأطلسي قبالة ساحل الأوروغواي، وتغطي مناطق تتراوح مساحتها بين 11.155 و18.227 كيلومتراً مربعاً وأعماق مياه تتراوح بين 40 متراً و4 آلاف متر.

