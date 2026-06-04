برعاية أمريكية.. اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

بيروت-سانا

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، عقب مباحثات بين ممثلين عن الجانبين استمرت يومي الـ 2 والـ 3 من حزيران الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بياناً مشتركاً أفاد بأن الحكومة اللبنانية وإسرائيل اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، على أن يستند الاتفاق إلى الوقف الكامل لنيران ميليشيا حزب الله، وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا، بتوجيه من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية.

وأضاف: إن الطرفين ناقشا إطاراً أمنياً يستند إلى المباحثات التي جرت في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الـ 29 من أيار الماضي، ويهدف إلى ضمان “سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما على نحو مستدام”، ويتضمن الإطار تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ومنع إعادة تشكيلها أو عودتها مستقبلاً.

وأكد البيان المشترك أن هذه الخطوات من شأنها أن تمهد الطريق نحو إحراز تقدم باتجاه اتفاق شامل للسلام والأمن، مشدداً على أن مستقبل العلاقة بين الجانبين يجب أن تقرره حصراً “الحكومتان السياديتان للبلدين”، إضافة إلى رفض أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان، أو فرض الوصاية عليه.

وأشار البيان إلى أن لبنان وإسرائيل ليست لديهما أي نيات عدائية تجاه بعضهما البعض، وأنهما التزمتا بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة، ومعالجة جميع القضايا العالقة، والعمل نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين البلدين.

كما أدانت جميع الأطراف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، إضافة إلى الأنشطة الإيرانية المستمرة التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، سواء عبر دعم الجماعات الوكيلة، أم من خلال أعمال عدائية أخرى.

وجددت الولايات المتحدة، بحسب البيان، دعمها المستمر للحكومتين في ممارسة سيادتهما، مؤكدةً أن أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية أمريكية، وليس عبر أي مسار منفصل.

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وشددت واشنطن على عزمها مواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من بسط سيادة الدولة بصورة فعالة على كامل الأراضي اللبنانية.

من جانبه، أكد الجانب اللبناني ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف بها دولياً، والحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مع التشديد على مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة، كما التزم بتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بدعم من الولايات المتحدة، لتمكينه من فرض سيطرة فعالة على كامل أراضي البلاد.

وفي ختام البيان، أكد الطرفان اتفاقهما على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في الـ 22 من حزيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، كما وافقت الولايات المتحدة على مواصلة تسهيل التواصل بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن “المفاوضات هي الخيار الأقل تكلفة على لبنان واللبنانيين”، مشيراً إلى أن “طريق التفاوض أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.