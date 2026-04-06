ترامب: إيران ستواجه عواقب وخيمة إن لم يتم إبرام الاتفاق معها بحلول مساء غد

واشنطن-سانا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن إيران ستواجه عواقب وخيمة إن لم يتم إبرام الاتفاق معها بحلول مساء غد الثلاثاء.

ونقلت “رويترز”عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الإثنين: إن المهلة التي تنتهي مساء غد هي مهلة نهائية وغير قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية قد تبدأ بشكل مكثف فور انقضاء الوقت المحدد.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية ستشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية إذا لم يُنفذ مطلبه بفتح مضيق هرمز قبل انقضاء المهلة.

وقال ترامب: من الممكن حسم المواجهة مع إيران في وقت وجيز جداً، وقد تكون ليلة الغد هي الموعد إذا لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق، واصفاً الاقتراح الذي قدمته إيران بأنه غير كاف.

وكان ترامب حذر أمس الأول إيران من أنها ستواجه”جحيماً عظيماً”، في حال لم تبرم اتفاقاً أو تبادر إلى فتح مضيق هرمز خلال مهلة أقصاها 48 ساعة.

في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الأمريكية تعتزم اليوم تنفيذ أكبر موجة من الضربات الجوية منذ بدء التصعيد الحالي، متوعداً بزيادة وتيرة هذه الهجمات خلال يوم غد للضغط على الجانب الإيراني.

وكان من المتوقع أن تنتهي مهلة ترامب التي حدّدها لإيران بـ 10 أيام مساء اليوم الإثنين، لكنه مدّد المهلة 20 ساعة إضافية وحدد موعداً جديداً لانتهائها يوم غد الثلاثاء الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتم إرسال المقترح من قبل وسطاء من باكستان وتركيا ومصر الذين تجري الاتصالات عبرهم، إضافة إلى نقل رسائل نصية متبادلة بين المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.