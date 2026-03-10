وقفات تضامنية في نابلس وطولكرم والبيرة دعماً للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

نظّم عشرات الفلسطينيين في مدن نابلس وطولكرم والبيرة، وقفات تضامنية دعماً للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إحياءً ليوم المرأة العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الثلاثاء، أن المشاركين، وبينهم ذوو الأسرى، رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المعتقلين، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والتدخل العاجل لحماية الأسيرات والأسرى في ظل الظروف القاسية، وسياسة العقاب الجماعي التي يتعرضون لها.

وأكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ندى طوير، أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ثابت، مشددةً على أن نضال المرأة الفلسطينية يشكل ركناً أساسياً في مسيرة التحرر الوطني، وتحقيق العدالة والمساواة.

وأشارت إلى أن يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، وما يرافقها من قتل وتهجير واستيطان، ومصادرة للأراضي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تفاقم معاناة النساء، ولا سيما النازحات والأرامل والعاملات.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أوضح أن أعداد الأسرى المرضى تشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة ظروف الاعتقال القاسية، وغياب الرعاية الصحية، إضافة إلى معاناتهم من الجوع وضعف المناعة وانتشار الأمراض.