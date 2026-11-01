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السودان يُدين استهداف منشآته الخدمية بمسيّرات قادمة من إثيوبيا

ap 6910520b10eef 1762677259 السودان يُدين استهداف منشآته الخدمية بمسيّرات قادمة من إثيوبيا
مجلس الوزراء السوداني، أدان اليوم الأحد، هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف ‏المنشآت الخدمية في البلاد انطلاقاً من الأراضي الإثيوبية

الخرطوم-سانا‏

أدان مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف ‏المنشآت الخدمية في البلاد انطلاقاً من الأراضي الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها جريمة ضد ‏الإنسانية.‏

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جرهام عبد ‏القادر، قوله في تصريح صحفي: إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه التطورات ‏الأخيرة في البلاد، وأدان الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الخدمية، ‏واستهدافها بطائرات مسيّرة تنطلق من داخل الأراضي الإثيوبية.‏

وأضاف عبد القادر أن المجلس رأى أن استهداف المرافق الخدمية المدنية يعكس حالة ‏الهزائم المتواصلة التي تلقتها قوات “الدعم السريع”، مشيراً إلى أنه أكد ضرورة رفع حالة ‏الاستنفار القصوى على المستويين الرسمي والشعبي، ووجّه بإنزال العقوبات بحق كل من ‏يثبت تورطه في تزويد “الدعم السريع” بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية في ‏السودان.‏

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة، أمس السبت، ‏تصاعد ‏الهجمات بالطائرات المسيّرة في السودان، وتداعياتها الكارثية ‏على المدنيين، مؤكداً أنها ‏تنتهك القانون الدولي الإنساني.‏

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