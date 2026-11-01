السودان يُدين استهداف منشآته الخدمية بمسيّرات قادمة من إثيوبيا

الخرطوم-سانا‏

أدان مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف ‏المنشآت الخدمية في البلاد انطلاقاً من الأراضي الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها جريمة ضد ‏الإنسانية.‏

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جرهام عبد ‏القادر، قوله في تصريح صحفي: إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه التطورات ‏الأخيرة في البلاد، وأدان الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الخدمية، ‏واستهدافها بطائرات مسيّرة تنطلق من داخل الأراضي الإثيوبية.‏

وأضاف عبد القادر أن المجلس رأى أن استهداف المرافق الخدمية المدنية يعكس حالة ‏الهزائم المتواصلة التي تلقتها قوات “الدعم السريع”، مشيراً إلى أنه أكد ضرورة رفع حالة ‏الاستنفار القصوى على المستويين الرسمي والشعبي، ووجّه بإنزال العقوبات بحق كل من ‏يثبت تورطه في تزويد “الدعم السريع” بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية في ‏السودان.‏

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة، أمس السبت، ‏تصاعد ‏الهجمات بالطائرات المسيّرة في السودان، وتداعياتها الكارثية ‏على المدنيين، مؤكداً أنها ‏تنتهك القانون الدولي الإنساني.‏