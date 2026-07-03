ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 2595 قتيلاً

كاراكاس-سانا
أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغي، ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 2595 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح.
ونقلت وكالة شينخوا اليوم الجمعة عن رودريغيز قولها: إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 6462 شخصاً حتى الآن، فيما تضرر 189 مبنى جراء الزلزالين.
وعبرت رودريغيز عن تقديرها للدول التي أرسلت مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود الإغاثة في فنزويلا.
كما أعلنت عن إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لدعم جهود إعادة الإعمار بعد الكارثة.
وكانت الحصيلة السابقة لعدد الضحايا التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، تشير إلى مصرع 2295 شخصاً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في الـ 24 من حزيران الماضي.
يشار إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أرسلت في الـ 27 من حزيران فريق إنقاذ سورياً دولياً إلى فنزويلا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية عقب الزلزالين، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في دولة قطر (لخويا).