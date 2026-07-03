ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 2595 قتيلاً

كاراكاس-سانا‏

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغي، ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوج الذي ‏ضرب البلاد إلى 2595 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح.‏

ونقلت وكالة شينخوا اليوم الجمعة عن رودريغيز قولها: إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال ‏مستمرة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 6462 شخصاً حتى الآن، فيما تضرر 189 مبنى جراء ‏الزلزالين.‏

وعبرت رودريغيز عن تقديرها للدول التي أرسلت مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ، داعية ‏المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود الإغاثة في فنزويلا.‏

كما أعلنت عن إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع ‏صندوق النقد الدولي، لدعم جهود إعادة الإعمار بعد الكارثة.‏

وكانت الحصيلة السابقة لعدد الضحايا التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ‏خورخي رودريغيز، تشير إلى مصرع 2295 شخصاً، وإصابة أكثر من ‌‏11 ألفاً آخرين، ‏جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في الـ 24 من ‏حزيران الماضي.‏

يشار إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أرسلت في الـ 27 من حزيران فريق ‏إنقاذ سورياً ‏دولياً إلى فنزويلا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية ‏عقب ‏الزلزالين، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في دولة قطر ‌‏‌‏(لخويا).‏