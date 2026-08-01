الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويؤكد تضامنه معها

عمان-سانا

أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم السبت دولة الكويت، مؤكداً تضامنه الكامل معها ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الاعتداءات الإيرانية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، كما تمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة تضامن الأردن الكامل مع الكويت، ووقوفه إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم أن طائرات مسيّرة استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية، إضافة إلى آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان، ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا، من دون تسجيل إصابات بشرية، بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات بطائرات مسيّرة.

يشار إلى أن دول الخليج العربي والأردن تتعرض لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران.‎