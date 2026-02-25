مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا، أن فلسطينياً قتل وأصيب آخران جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة أبو العجين، شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقتل فلسطيني وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال منطقة أرض الزيتون بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 618 فلسطينياً وإصابة 1663 آخرين.