مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

Layer 6 2 مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة
شهيد ومصابان في قصف للاحتلال على دير البلح-وفا

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا، أن فلسطينياً قتل وأصيب آخران جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة أبو العجين، شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقتل فلسطيني وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال منطقة أرض الزيتون بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 618 فلسطينياً وإصابة 1663 آخرين.

الحسن وتارا يفوز بولاية رئاسية رابعة في ساحل العاج
الإمارات تفتتح المقر الإقليمي لمنظمة “إيسيسكو” في الشارقة
السودان: قتلى وجرحى بهجمات للدعم السريع طالت نازحين وقوافل إغاثة
الأردن وبريطانيا يدعوان لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر الإنسانية
الرابطة النووية: مشروع “آق قويو” سيجعل تركيا جزءاً من الصناعة النووية العالمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك