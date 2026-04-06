الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون شمال سلفيت

القدس المحتلة-سانا

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، مئات أشجار الزيتون شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مع عدد من جرافاتها قرية مردا شمال المدينة، واقتلعت مئات أشجار الزيتون في إطار استهداف متواصل لأراضي المنطقة.

وأوضحت وكالة “وفا”، أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع مئات الأشجار على امتداد الشارع الرابط بين بلدات ديراستيا وكفل حارس ومردا، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمزارعين وأراضيهم، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأرض، والوجود الفلسطيني.

