فرنسا تحطم الرقم القياسي بعدد السياح وتحتفظ بلقب الوجهة الأولى عالمياً

باريس-سانا

أعلنت فرنسا أنها حطمت رقمها القياسي بأعداد السياح الوافدين إليها خلال عام 2025، لتعزز بذلك مكانتها كأكثر الوجهات السياحية جذباً في العالم، مستفيدة من عوامل عدة أبرزها استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان اليوم الجمعة، أن البيانات الرسمية أظهرت قدوم 102 مليون سائح دولي خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعاً في عدد ليالي المبيت بالفنادق والمنشآت التجارية الأخرى بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقالت الوزارة في بيانها: إن هذا التدفق القياسي للزوار حقق إيرادات سياحية بلغت 77.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 9 بالمئة عن عام 2024، و37 بالمئة مقارنة بعام 2019، مشيرة إلى أن نحو ثلثي السياح الدوليين (76 بالمئة) قدموا من دول أوروبية.

وجدد المسؤولون الفرنسيون خلال الإعلان عن الأرقام القياسية التأكيد على هدف فرنسا لعام 2030، المتمثل في بلوغ 100 مليار يورو من العائدات السياحية السنوية، والتحول إلى واحدة من أبرز وجهات السياحة المستدامة في العالم.

يشار إلى أن إسبانيا احتلت المرتبة الثانية بعدد السياح باستقبالها 96.8 مليون سائح أجنبي، فيما تجاوزت مدريد الإيرادات الفرنسية لتحقق 105 مليارات يورو في عام 2025، بحسب البيانات الرسمية الأوروبية.