قطر والهند وإسبانيا: التأكيد على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع نظيريه الإسباني خوسيه مانويل ألباريس والهندي سوبرامنيام جاي شانكار تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسبل حل كل الخلافات بالوسائل السلمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ” قنا” أن محمد بن عبد الرحمن أكد خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما اليوم الإثنين من جاي شانكار وألباريس، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذراً في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، وخاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

من جانبه أعرب ألباريس، عن تضامن بلاده مع دولة قطر، مشدداً على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت المدنية وضمان سلامة قطاع الطاقة.

وتتعرض قطر كغيرها من دول الخليج العربي ودول أخرى في المنطقة إلى اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة بشكل يومي، في إطار التصعيد العسكري في المنطقة منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى ما تسبب بسقوط ضحايا وإلحاق أضرار بمبانٍ مدنية، ومنشآت حيوية، ومصافي الغاز والنفط.