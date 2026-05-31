أعمال شغب واعتقالات في باريس إثر تحول احتفالات مشجعي “باريس سان جيرمان” ‏إلى مواجهات مع الشر

باريس-سانا
شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس السبت أعمال شغب وعنف واسعة تخللتها اعتقالات طالت عشرات الأشخاص، إثر تحول احتفالات مشجعي فريق “باريس سان جيرمان” بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى اشتباكات عنيفة مع قوى الأمن الفرنسية.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشرطة الفرنسية قوله في تصريح: “إن القوى الأمنية أوقفت 130 شخصاً بعد أن عطلت أعمال العنف والاضطرابات مظاهر الاحتفال”، مشيراً إلى أن مجموعة من المحتجين حاولت اقتحام أحد مراكز الشرطة في العاصمة، في حين أسفرت المواجهات عن أضرار مادية لحقت بمركبات وواجهات عدد من المحال التجارية.
وكانت السلطات الفرنسية نشرت نحو 22 ألفاً من عناصر الأمن والشرطة في مختلف النقاط الساخنة بالمدينة للسيطرة على الحشود، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات عقب فوز النادي الباريسي بالنهائي الأوروبي.
وأظهرت المشاهد والمقاطع المصورة توتراً واشتباكات في محيط ملعب “بارك دي برانس” الذي غص بأكثر من 40 ألف شخص، إضافة إلى تجمعات أخرى في شارع ”الشانزليزيه”.
وكان فريق باريس سان جيرمان توج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرّة الثانية توالياً، بعد فوزه على آرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح 4-3، وذلك بعد نهاية المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.
يشار إلى أن الفعاليات الرياضية الكبرى في فرنسا باتت تشهد باستمرار اضطرابات أمنية مماثلة، حيث أسفرت أحداث مشابهة العام الماضي عقب فوز النادي ذاته بالبطولة عن مقتل شخصين وإصابة نحو 200 آخرين بجروح.