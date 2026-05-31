أعمال شغب واعتقالات في باريس إثر تحول احتفالات مشجعي “باريس سان جيرمان” ‏إلى مواجهات مع الشر

باريس-سانا ‏

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس السبت أعمال شغب وعنف واسعة تخللتها ‏اعتقالات طالت عشرات الأشخاص، إثر تحول احتفالات مشجعي فريق “باريس سان ‏جيرمان” بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى اشتباكات عنيفة مع قوى الأمن ‏الفرنسية.‏

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشرطة الفرنسية قوله في تصريح: “إن القوى الأمنية ‏أوقفت 130 شخصاً بعد أن عطلت أعمال العنف والاضطرابات مظاهر الاحتفال”، ‏مشيراً إلى أن مجموعة من المحتجين حاولت اقتحام أحد مراكز الشرطة في العاصمة، في ‏حين أسفرت المواجهات عن أضرار مادية لحقت بمركبات وواجهات عدد من المحال ‏التجارية.‏

وكانت السلطات الفرنسية نشرت نحو 22 ألفاً من عناصر الأمن والشرطة في مختلف ‏النقاط الساخنة بالمدينة للسيطرة على الحشود، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع ‏لتفريق التجمعات عقب فوز النادي الباريسي بالنهائي الأوروبي.‏

وأظهرت المشاهد والمقاطع المصورة توتراً واشتباكات في محيط ملعب “بارك دي ‏برانس” الذي غص بأكثر من 40 ألف شخص، إضافة إلى تجمعات أخرى في شارع ‌‏”الشانزليزيه”.‏

وكان فريق باريس سان جيرمان توج بلقب دوري أبطال ‏أوروبا لكرة القدم للمرّة الثانية ‏توالياً، بعد فوزه على آرسنال ‏الإنكليزي بركلات الترجيح 4-3، وذلك بعد نهاية المواجهة ‏في ‏وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1‌‌‌‏.‏

يشار إلى أن الفعاليات الرياضية الكبرى في فرنسا باتت تشهد باستمرار اضطرابات أمنية ‏مماثلة، حيث أسفرت أحداث مشابهة العام الماضي عقب فوز النادي ذاته بالبطولة عن ‏مقتل شخصين وإصابة نحو 200 آخرين بجروح.‏