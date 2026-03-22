الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 29 صاروخاً باليستياً ومسيرة قادمة من إيران

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها في بيان: إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء هذه الاعتداءات مع 345 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1773 طائرة مسيّرة، مؤكدة نجاحها في اعتراضها والتصدي لها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة، و6 مدنيين من جنسيات مختلفة، وإصابة 160 شخصاً بإصابات متفاوتة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.