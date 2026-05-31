إقبال لافت على التنزه في كورنيش طرطوس في آخر ‏أيام عطلة عيد الأضحى

طرطوس-سانا

شهد كورنيش مدينة طرطوس والمواقع السياحية ‏والترفيهية في المحافظة حركة نشطة وإقبالاً واسعاً من ‏الأهالي والزوار خلال آخر أيام عطلة عيد الأضحى ‏المبارك، حيث توافدت العائلات للاستمتاع بالأجواء ‏البحرية وقضاء أوقات مميزة على الواجهة البحرية ‏للمدينة‎.‎

ورصدت سانا خلال جولة في الكورنيش أجواء الفرح ‏التي طبعت حركة الزوار على امتداد الكورنيش، وسط ‏انتشار الجلسات العائلية ومظاهر التنزه، إضافة إلى ‏النشاط الملحوظ للمطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية ‏التي استقبلت أعداداً كبيرة من المرتادين‎.‎

وفي تصريحات لـ سانا، أوضح عدد من الزوار القادمين ‏من محافظات مختلفة أن طرطوس كانت وجهتهم خلال ‏العطلة، لما تتمتع به من طبيعة بحرية جميلة وأجواء ‏مريحة، مشيرين إلى أن الخدمات المتوافرة والمرافق ‏السياحية أسهمت في توفير تجربة ممتعة للعائلات ‏والأطفال‎.‎

بدورهم، أكد مواطنون من أبناء المحافظة أن عطلة العيد ‏شهدت حركة سياحية نشطة انعكست إيجاباً على الأسواق ‏والمنشآت الخدمية، لافتين إلى أهمية استمرار تطوير ‏الخدمات والبنى التحتية في المواقع السياحية، بما يلبي ‏احتياجات الزوار ويعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية ‏مميزة‎.‎

وأشار عدد من أصحاب المنشآت السياحية إلى أن الأيام ‏الماضية سجلت نسب إشغال وإقبال جيدة، ولا سيما في ‏المناطق الساحلية، بالتزامن مع الفعاليات والأنشطة التي ‏استقطبت العائلات والشباب‎.‎

وتعكس الحركة السياحية التي شهدتها محافظة طرطوس ‏خلال عطلة العيد مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية ‏على الساحل السوري، لما تمتلكه من مقومات طبيعية ‏ومواقع جذب متنوعة تستقطب الزوار من مختلف ‏المحافظات، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ‏والخدمية في المنطقة‎.‎