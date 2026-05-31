إقبال لافت على التنزه في كورنيش طرطوس في آخر ‏أيام عطلة عيد الأضحى

طرطوس-سانا
شهد كورنيش مدينة طرطوس والمواقع السياحية والترفيهية في المحافظة حركة نشطة وإقبالاً واسعاً من الأهالي والزوار خلال آخر أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث توافدت العائلات للاستمتاع بالأجواء البحرية وقضاء أوقات مميزة على الواجهة البحرية للمدينة.
ورصدت سانا خلال جولة في الكورنيش أجواء الفرح التي طبعت حركة الزوار على امتداد الكورنيش، وسط انتشار الجلسات العائلية ومظاهر التنزه، إضافة إلى النشاط الملحوظ للمطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية التي استقبلت أعداداً كبيرة من المرتادين.
وفي تصريحات لـ سانا، أوضح عدد من الزوار القادمين من محافظات مختلفة أن طرطوس كانت وجهتهم خلال العطلة، لما تتمتع به من طبيعة بحرية جميلة وأجواء مريحة، مشيرين إلى أن الخدمات المتوافرة والمرافق السياحية أسهمت في توفير تجربة ممتعة للعائلات والأطفال.
بدورهم، أكد مواطنون من أبناء المحافظة أن عطلة العيد شهدت حركة سياحية نشطة انعكست إيجاباً على الأسواق والمنشآت الخدمية، لافتين إلى أهمية استمرار تطوير الخدمات والبنى التحتية في المواقع السياحية، بما يلبي احتياجات الزوار ويعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية مميزة.
وأشار عدد من أصحاب المنشآت السياحية إلى أن الأيام الماضية سجلت نسب إشغال وإقبال جيدة، ولا سيما في المناطق الساحلية، بالتزامن مع الفعاليات والأنشطة التي استقطبت العائلات والشباب.
وتعكس الحركة السياحية التي شهدتها محافظة طرطوس خلال عطلة العيد مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية على الساحل السوري، لما تمتلكه من مقومات طبيعية ومواقع جذب متنوعة تستقطب الزوار من مختلف المحافظات، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في المنطقة.