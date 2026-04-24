رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي مع فيتنام

هانوي-سانا

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ على الأهمية الاستراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي مع فيتنام، ولا سيما في مجالات تأمين المواد الخام الأساسية، وبناء سلاسل إمداد مرنة، وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الرئيس الكوري قوله خلال منتدى أعمال موسع عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الخميس: إن تعزيز سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة والعناصر الأرضية النادرة، يُعد مهمة حيوية لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة كأشباه الموصلات والبطاريات.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى توسيع البنية التحتية للطاقة في فيتنام، من خلال إنشاء شبكات توزيع عالية الكفاءة، تشمل محطات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، لضمان بيئة صناعية مستقرة ومستدامة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي لي مينه هونغ عن توجه بلاده لتعزيز التعاون العملي مع الشركات الكورية، داعياً إياها لزيادة استثماراتها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا لتطوير المنظومة الصناعية المحلية.

على هامش المنتدى، تم توقيع 74 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية والتقنيات، وذلك وفقاً لغرفة التجارة والصناعة الكورية، الجهة المنظمة للحدث.

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي يزور فيتنام على رأس وفد تجاري كبير، بهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.