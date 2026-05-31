وزارة الطاقة: التحاليل المخبرية تؤكد سلامة مياه الشرب في الرقة

الرقة-سانا

أكدت وزارة الطاقة السورية أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها فرق الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، على العينات المسحوبة من مختلف محطات المياه، أظهرت أن المياه سليمة وصالحة للشرب في جميع المواقع التي شملتها الفحوصات.



وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن الفرق أخذت عينات يومية من مختلف محطات المياه وأجرت جميع التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من جودة المياه وسلامتها وخلوها من أي تأثيرات محتملة، والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية السورية.



ولفتت الوزارة إلى أن فرق الشركة تواصل مراقبة وضع مياه الشرب في مدينة الرقة وريفها، وذلك عقب التدفقات الكبيرة التي شهدها نهر الفرات وارتفاع منسوبه خلال الأيام الماضية.



وكانت الشركة العامة لمياه ‏الشرب والصرف الصحي في ‏محافظة دير الزور، أكدت في وقت سابق اليوم، أن نتائج الفحوصات التي أجريت للتأكد ‏من جودة المياه وسلامتها وخلوّها من أي ‏تأثيرات محتملة، أظهرت أنها سليمة وصالحة ‏للشرب، مع استمرار أعمال الرقابة، ‌‏لضمان وصول مياه آمنة إلى جميع الأهالي في ‏المدينة والريف‎.‎



وتعمل فرق وزارة الطاقة وفق ‏خطة استجابة ‏إسعافية على مرحلتين، لضمان ‌‏استمرارية خدمة مياه الشرب ‏للأهالي في دير الزور، بعد ‏ارتفاع ‏مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من ‏محطات المياه من ‏الخدمة ‏في المحافظة.‏