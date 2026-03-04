أمير قطر يؤكد أهمية رفع درجات الجاهزية والتنسيق بما يكفل حماية الدولة وصون أمنها

الدوحة-سانا

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية مواصلة رفع درجات الجاهزية والتنسيق، بما يكفل حماية الدولة وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر نوه خلال زيارته لمركز العمليات الجوية اليوم الأربعاء، بالجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة القطرية وكفاءتهم العالية في أداء مهامهم.

واطلع الشيخ تميم خلال زيارته على مستوى الجاهزية العالية للوحدات العسكرية ومستوى استعدادها، كما استمع إلى إيجاز حول سير العمليات والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن المنشآت الحيوية وحماية الأجواء والمياه الإقليمية، في إطار الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وتواصل إيران منذ السبت الماضي شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بالمنطقة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في اعقاب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.