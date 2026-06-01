قطر تؤكد أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة

الدوحة-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، محذراً من أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الحالية وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الإثنين أن محمد بن عبد الرحمن شدد، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.
وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إضافة إلى بحث آخر التطورات المستجدة على الساحة اللبنانية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده الكامل للجهود المتواصلة الهادفة إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الراهنة في المنطقة.
يشار إلى أن وساطة دول الخليج العربي أسهمت قبل أسبوعين في دفع واشنطن نحو تأجيل استئناف حربها ضد إيران، ومنح المسار التفاوضي فرصة جديدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب، وتأثيرها على أمن الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.