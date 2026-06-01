قطر تؤكد أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة

الدوحة-سانا‏

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن ‏عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخاً ‌‏لا يقبل المساومة، محذراً من أن إغلاق مضيق هرمز أو ‏استخدامه كورقة ضغط لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الحالية ‌‏وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر‎.‎

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الإثنين أن ‏محمد بن عبد الرحمن شدد، خلال اتصال هاتفي مع وزير ‌‏خارجية إيران عباس عراقجي، على ضرورة تجاوب كل‏ الأطراف مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام ‏والاستقرار ‏المنشود في المنطقة‎.‎

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال جهود ‏الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ‌‏إضافة إلى بحث آخر التطورات المستجدة على الساحة اللبنانية‎.‎

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده ‏الكامل للجهود المتواصلة الهادفة إلى التوصل لاتفاق شامل ‌‏ينهي الأزمة الراهنة في المنطقة‎.‎

يشار إلى أن وساطة دول الخليج العربي أسهمت قبل أسبوعين ‏في دفع واشنطن نحو تأجيل استئناف حربها ضد إيران، ‏ومنح ‏المسار التفاوضي فرصة جديدة، وسط مخاوف دولية من اتساع ‏رقعة الحرب، وتأثيرها على ‏أمن الطاقة وحركة ‏الملاحة في ‏مضيق هرمز‎.‎