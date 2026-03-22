الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 عاملاً فلسطينياً شمال القدس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 12 عاملاً فلسطينياً أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة القدس بعد تمكنهم من اجتياز أجزاء من جدار الفصل العنصري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية: إنّ قوات الاحتلال نصبت كميناً للعمال قرب مستوطنة “عطروت” شمال المدينة واعتقلت 12 منهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظلّ تزايد محاولات العمال الفلسطينيين الوصول إلى أماكن عملهم داخل مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في ظلّ تفاقم معاناتهم اليومية، وسط قيود تفرضها قوات الاحتلال على حركتهم. يُشار إلى أن الاحتلال يرفض، منذ بداية حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول 2023، منح العمال تصاريح للعمل في أراضي الـ 48، واعتقل الآلاف منهم، فيما قتل وأصيب عدد منهم على جدار الفصل العنصري