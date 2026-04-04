قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع الغربي في لبنان

بيروت-سانا

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات صباح اليوم السبت، على عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات ومرافق حيوية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق قدموس شمال مدينة صور، ما أدى إلى مقتل شخصين.

كما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الجنوب، حيث شن الطيران الحربي غارات بين بلدتي بافليه والشهابية، ما أسفر عن قطع الطريق العام في المنطقة.

وفي بلدة معركة قضاء صور، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابة عشرة أشخاص بجروح جراء غارة إسرائيلية.

وفي وقت لاحق، شن الطيران الإسرائيلي غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي البرج الشمالي والحوش، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت منطقة طيردبا والعباسية.

كما استهدفت غارة أخرى بلدة المنصوري، أسفرت عن إصابة رئيس مركز الدفاع المدني في صور، وعنصرين آخرين خلال عمليات الإسعاف.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة تبنين مستهدفاً منزلاً غير مأهول دون أن يُسجل إصابات، بينما تعرض مبنى في بلدة البرج الشمالي للقصف.

إلى جانب ذلك، استهدفت الغارات الإسرائيلية قوارب صيادي الأسماك في ميناء صور، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمراكب، كما أسفرت الغارات على منطقة الحوش عن تدمير جزء من المستشفى اللبناني الإيطالي.

ووفقاً لبيان مركز عمليات طوارئ الصحة، أدت الغارات على الحوش إلى إصابة أحد عشر شخصاً، من بينهم ثلاثة مسعفين في الدفاع المدني اللبناني.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أول أمس الخميس، أن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي ارتفع إلى 1318 قتيلاً، و3935 جريحاً.