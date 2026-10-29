بداية المفاوضات بين المكسيك والهند للتوصل إلى اتفاق تجاري تفضيلي

مكسيكو سيتي-سانا
بدأت المكسيك والهند مفاوضات رسمية للتوصل إلى اتفاق تجاري تفضيلي، بهدف توسيع التبادل التجاري بين البلدين وتنويع الأسواق وتعزيز الاستثمارات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الهندية.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن الجانبين وقعا، اليوم الخميس، وثيقة تحدد نطاق المفاوضات وآلياتها وخارطة الطريق الخاصة بها، على أن تشمل النفاذ إلى أسواق السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة وتسوية النزاعات، إضافة إلى التدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة وإجراءات الدفاع التجاري.
وتشمل القطاعات المرشحة للاستفادة من الاتفاق السيارات والصناعات الكيميائية والإلكترونية والأدوية والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والمعادن الحيوية والأجهزة الطبية والصناعات المتقدمة.
وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة مسؤول التجارة الهندي راجيش أغراوال إلى المكسيك، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين مكسيكيين لبحث آفاق التعاون التجاري.