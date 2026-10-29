بداية المفاوضات بين المكسيك والهند للتوصل إلى اتفاق تجاري تفضيلي

مكسيكو سيتي-سانا‏

بدأت المكسيك والهند مفاوضات رسمية للتوصل إلى اتفاق تجاري تفضيلي، بهدف توسيع التبادل التجاري بين البلدين ‏وتنويع الأسواق وتعزيز الاستثمارات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الهندية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن الجانبين وقعا، اليوم الخميس، وثيقة تحدد نطاق المفاوضات وآلياتها وخارطة الطريق ‏الخاصة بها، على أن تشمل النفاذ إلى أسواق السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة وتسوية ‏النزاعات، إضافة إلى التدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة وإجراءات الدفاع التجاري.‏

وتشمل القطاعات المرشحة للاستفادة من الاتفاق السيارات والصناعات الكيميائية والإلكترونية والأدوية والزراعة ‏والصناعات الغذائية والطاقة والمعادن الحيوية والأجهزة الطبية والصناعات المتقدمة.‏

وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة مسؤول التجارة الهندي راجيش أغراوال إلى المكسيك، حيث عقد اجتماعات مع ‏مسؤولين مكسيكيين لبحث آفاق التعاون التجاري.‏

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