مقتل جنديين أمريكيين في السعودية والكويت

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ” سنتكوم” اليوم الإثنين مقتل جنديين أمريكيين في الكويت والسعودية، ليرتفع بذلك عدد جنودها الذين قتلوا خلال العملية العسكرية ” Epic Fury” الغضب الملحمي” التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى 8.

وذكرت سنتكوم على موقعها الإلكتروني أن “جندياً من الحرس الوطني الأمريكي في الكويت توفي في الـ 6 من آذار الجاري جراء حادثة صحية طارئة”، مضيفة: إن” التحقيق جار لتحديد سبب الوفاة”.

وأشارت إلى أن” جندياً أمريكياً آخر توفي الليلة الماضية متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها خلال هجوم استهدف القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية في الـ 1 من آذار الجاري خلال الهجمات الأولى التي شنها النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط”.

وأوضحت سنتكوم أن عدد الجنود الذين قتلوا في العمليات القتالية خلال عملية الغضب الملحمي المتواصلة ضد إيران ارتفع إلى 8″.

وكانت سنتكوم أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنودها إلى 6، إضافة إلى إصابة 18 آخرين بجروح خطيرة، وذلك في إطار العمليات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأتى الإعلان عن وفاة الجنديين الأخيرين، بعد يوم من حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم إعادة جثامين 6 جنود قتلوا خلال الحرب على إيران.