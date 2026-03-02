الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين إيرانيتين و7 صواريخ باليستية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الإثنين، إسقاط طائرتين إيرانيتين من طراز (SU24)، و7 صواريخ باليستية و5 مسيرات.

ونقلت وكالة “قنا” عن الوزارة قولها في بيان: إن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

‏وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

