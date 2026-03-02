الكويت: إخماد حريق إثر سقوط شظية على خزان وقود بمحطة للكهرباء ولا إصابات

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية إخماد حريق محدود اندلع اليوم الإثنين إثر سقوط شظية خلال التصدي لإحدى الطائرات المسيرة على أحد خزانات الوقود داخل محطة” الدوحة الغربية” للطاقة الكهربائية وتقطير المياه دون وقوع إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدثة باسم الوزارة فاطمة جوهر حياة قولها في بيان: إن” فريق الأمن والسلامة بالمحطة باشر التعامل الفوري مع الحادث، وفق الإجراءات المعتمدة، وخطط الطوارئ، حيث تم احتواء الحريق والسيطرة عليه”، مضيفة: أن” استكمال أعمال الفحص والتقييم الفني جارية للتأكد من سلامة جميع الوحدات والمعدات”.

وأكدت المتحدثة أن” فرق الوزارة المختصة مستمرة في متابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية” مشيرة إلى أن” منظومتي الكهرباء والماء في البلاد تعملان بشكل طبيعي مع استمرار الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ”.

وطلبت المتحدثة من الجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وكان المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك” غانم العتيبي أعلن إصابة اثنين من العاملين بسقوط بعض الشظايا في مصفاة الأحمدي فجر اليوم الإثنين.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تتصاعد حدة الضربات المتبادلة بين إسرائيل، والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.