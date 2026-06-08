العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على دول الجوار

بغداد-سانا

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشدداً على صون السيادة الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قوله في بيان: “إنه جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التداعيات والتطورات الإقليمية الجارية في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الساحة المحلية”.

ووفق النعمان تم في الاجتماع أيضاً بحث الخطط الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار داخل البلاد، لافتاً إلى تأكيد الزيدي على أهمية العمل لحفظ استقرار المنطقة بما ينعكس إيجاباً على استقرار العراق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية جددت في الثامن عشر من الشهر الماضي موقف العراق الثابت باحترام سيادة الدول وسلامتها، معربةً عن قلقها البالغ بشأن استهداف السعودية بثلاث طائرات مسيّرة.

وتتعرض عدد من دول الخليج لاعتداءات بطائرات مسيرة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي.