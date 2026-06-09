الشيباني: سوريا والدول الإفريقية تجمعها علاقات راسخة قامت على التضامن
شهادات حية من الجولان المحتل حول نكسة عام 1967 لرجال عاشوا لحظات النزوح وسقوط المدينة
زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى طرطوس.. توجيه بتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل
وفد من محافظة حلب يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والخدمات
“عودة الروح إلى الجسد” حسام السلوم يعود إلى أرضه بعد التهجير وينتظر أول موسم للفستق الحلبي
الخارجية السورية تنظم ورشة عمل لمناقشة الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمناهضة التعذيب
انطلاق فعاليات بازار “يا هلا بالصيف 2026” في اللاذقية
بتعاون دولي وتدريب طلابي.. متحف حلب الوطني يرمّم ذاكرته رقمياً
Sign in to your account
تذكرني