أبو الغيط: إدانة مجلس الأمن الهجمات الإيرانية يعكس تضامناً عالمياً مع الموقف العربي

القاهرة-سانا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي و الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن، يعكس تضامناً عالمياً واسعاً مع الموقف العربي.

وذكر موقع الجامعة اليوم الخميس، أن أبو الغيط أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن استمرار الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية يعكس إصراراً على التورط في حسابات خاطئة لا يمكن تبريرها، مؤكداً رفض الدول العربية استخدام أراضيها ومقدراتها ساحةً لتصفية الحسابات.

كما نوه أبو الغيط بدور البحرين بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، في حشد التأييد للقرار الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن تبني القرار بأغلبية 13 صوتاً يعكس الرفض الدولي الواسع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ويؤكّد وجود تضامن واضح مع الموقف العربي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له في وقت سابق اليوم الأربعاء، القرار رقم 2817 الذي قدمته السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، ويدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.