اليمن يسعى لتفعيل الربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة أزمة الطاقة

أعلن وزير الكهرباء والطاقة في اليمن عدنان الكاف أن الحكومة تعمل على إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، بهدف التخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الكاف قوله: إن المشروع، الذي تعود جذوره إلى اتفاق مبدئي وُقّع عام 2017 مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، يمثل خياراً استراتيجياً لتأمين الطاقة، مشيراً إلى أنه سيغطي محافظات شبوة وحضرموت والمهرة بقدرة تتراوح بين 500 و1000 ميغاواط في حال تنفيذه.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفق نحو 1.2 مليار دولار سنوياً لتأمين الوقود وتشغيل محطات الكهرباء، في حين لا تتجاوز الإيرادات نصف هذا المبلغ، مؤكداً أن تفعيل الربط الكهربائي من شأنه تحسين الاستقرار الكهربائي وخفض التكاليف التشغيلية.

ويعاني اليمن من عجز حاد في إنتاج الكهرباء منذ بدء الأزمة في البلاد عام 2015، حيث لا يتجاوز إنتاج مدينة عدن 250 ميغاواط، مقارنة باحتياجات تفوق 600 ميغاواط، ما يؤدي إلى انقطاعات طويلة تصل إلى نحو 18 ساعة يومياً.