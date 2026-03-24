الصفدي يبحث هاتفياً مع فيدان وعبد العاطي التصعيد في المنطقة وسبل وقفه

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان، والمصري بدر عبد العاطي، التصعيد في المنطقة وسبل وقفه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الصفدي وفيدان ناقشا آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحدّ من تداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية على أمنها واستقرارها، كما استعرضا الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعَوَا إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقفها فوراً.

وخلال الاتصال الهاتفي الآخر، شدد الصفدي وعبد العاطي على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدين أهمية حماية الأمن القومي العربي، والحرص على تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.

وناقش الوزيران أيضاً الأوضاع في لبنان، وأكدا دعم أمنه واستقراره وسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، مع إدانة الهجمات الإسرائيلية.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية.