إندونيسيا تغلق متنزه جبل برومو بسبب حريق الغابات

جاكرتا-سانا

أغلقت إدارة متنزه جبل برومو الوطني في جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا المتنزه أمام جميع الأنشطة السياحية، مع اتساع نطاق حريق غابات اندلع منذ الإثنين في منطقة فوهة البركان.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية اليوم الأحد، أن النيران التهمت نحو 176 هكتاراً في منطقة جبل برومو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة بعدما امتد الحريق إلى نحو 60 هكتاراً يوم الخميس الماضي.

وأوضحت إدارة المتنزه أن الإغلاق يأتي حفاظاً على سلامة الزوار والعاملين والسكان في المناطق المحيطة، مشيرة إلى إمكانية إعادة جدولة الزيارات أو استرداد قيمة التذاكر، لافتة إلى أن الإغلاق سيظل سارياً حتى إشعار آخر”.

وتواصل السلطات جهود إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه، وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتعد إندونيسيا مقصداً سياحياً مهماً على المستوى الإقليمي والعالمي، واحتلت المركز الثاني كأفضل وجهة سياحية صديقة للمسلمين في العالم، وفقاً لـ “مؤشر السفر الإسلامي العالمي 2026″، الذي نشر في 28 حزيران الماضي، بالتزامن مع تنظيم معرض السياحة الإسلامي الدولي 2026 في العاصمة جاكرتا.