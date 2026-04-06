ستّ إصابات جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية شمال الكويت

الكويت-سانا

أصيب ستة أشخاص، اليوم الإثنين، جراء سقوط شظايا ومقذوفات على منطقة سكنية شمال الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند قوله: إن “غرفة العمليات المركزية في وزارة الصحة تلقت، فجر اليوم، بلاغات بسقوط مقذوفات وشظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد جراء العدوان الإيراني”.

وأضاف: إنّ “فرق الطوارئ الطبية وخدمات الإسعاف باشرت التعامل الفوري مع الحدث الذي نتج عنه ست إصابات بين جروح سطحية وتأثيرات سمعية مؤقتة نتيجة الأصوات العالية وحالات سقوط مرتبطة بالانفجار”.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت، فجر اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لها في كلّ من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية لاعتداء إيراني بواسطة طائرات مسيرة.