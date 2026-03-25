الأردن يعلن تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بصواريخ ومسيّرة إيرانية

أرشيفية

عمان-سانا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن دفاعاته الجوية تصدت خلال الساعات الـ 24 الماضية لهجمات بصواريخ وطائرة مسيّرة إيرانية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان استهداف إيران لأراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيّرة خلال الساعات الماضية.

من جهته، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن “الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات ناجمة عن الصواريخ والمسيرات”.

ونوه الناطق الإعلامي بأنه “لم تنتج أي إصابات عن تلك الحوادث، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية فقط”.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تستهدف طهران دول الخليج وبلدان أخرى في المنطقة من بينها الأردن.

