غرق شاب على شاطئ طرطوس والدفاع المدني يواصل عمليات البحث

طرطوس-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة طرطوس اليوم الجمعة لبلاغ يفيد بغرق شاب يبلغ من العمر 16 عاماً أثناء السباحة على شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس، عبد المنعم سطيف لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني توجهت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تواصل بالتعاون مع فرق الإنقاذ المائي في مرفأ طرطوس تنفيذ عمليات البحث والتمشيط في المنطقة للعثور على الشاب.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‌‏في طرطوس أنقذت في الـ 27 من الشهر الجاري 6 أشخاص، إثر غرق قارب قبالة الساحل الجنوبي للمحافظة. ‏ ‎

