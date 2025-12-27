ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل يومه الـ 78.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية قولها: “إن شاباً فلسطينياً ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وبلغ عدد الضحايا الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي 410 فلسطينيين، بينما أصيب 1134 آخرون، وانتُشل 654 جثماناً.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023؛ عن ارتقاء وإصابة أكثر من 242 ألف فلسطيني.