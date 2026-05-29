الدفاع المدني يسيطر على حريق في مصياف ويمنع امتداده إلى الأراضي الزراعية

photo 2 2026 05 29 21 27 54 الدفاع المدني يسيطر على حريق في مصياف ويمنع امتداده إلى الأراضي الزراعية

حماة-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني وشعبة الحراج في مصياف بريف حماة اليوم الجمعة بالتنسيق مع إدارة المنطقة، من السيطرة على حريق اندلع في مكب نفايات بموقع السويدة، قبل امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

photo 5 2026 05 29 21 27 54 الدفاع المدني يسيطر على حريق في مصياف ويمنع امتداده إلى الأراضي الزراعية

وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام أن الفرق عملت على الاستجابة السريعة، وتمكنت من إخماد النيران ومراقبة الموقع بعد دخول الحريق مرحلة التبريد، منعاً لتجدد الاشتعال أو توسع رقعة الحريق.

وأكدت المحافظة أن مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمصياف في كامل الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستجابة السريعة للحرائق، حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة والحد من الأضرار.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة في الـ5 من الشهر الجاري من إخماد حريق في معمل للبلاستيك على أطراف مدينة حماة، ومنعت امتداده إلى المعامل المجاورة.

photo 1 2026 05 29 21 27 53 الدفاع المدني يسيطر على حريق في مصياف ويمنع امتداده إلى الأراضي الزراعية
وزارة الزراعة تتسلم معدات زراعية من مؤسسة حمد بن خليفة القطرية
الطليعة يحرز لقب بطولة النصر والتحرير بحماة بكرة القدم
وزير الطوارئ السوري: مخلفات الحرب تهدد حياة فرق الاستجابة ونحتاج تعاوناً دولياً
وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني: نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة
انتشار قوى الشرطة والأمن العام في شوارع مدينة إدلب ومحيط الملعب البلدي لتأمين حفل تكريم نحو 1500 طالب وطالبة ممن حفظوا القرآن الكريم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك