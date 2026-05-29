الدفاع المدني يسيطر على حريق في مصياف ويمنع امتداده إلى الأراضي الزراعية

حماة-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني وشعبة الحراج في مصياف بريف حماة اليوم الجمعة بالتنسيق مع إدارة المنطقة، من السيطرة على حريق اندلع في مكب نفايات بموقع السويدة، قبل امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام أن الفرق عملت على الاستجابة السريعة، وتمكنت من إخماد النيران ومراقبة الموقع بعد دخول الحريق مرحلة التبريد، منعاً لتجدد الاشتعال أو توسع رقعة الحريق.

وأكدت المحافظة أن مركز الطوارئ وإدارة الكوارث بمصياف في كامل الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستجابة السريعة للحرائق، حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة والحد من الأضرار.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة في الـ5 من الشهر الجاري من إخماد حريق في معمل للبلاستيك على أطراف مدينة حماة، ومنعت امتداده إلى المعامل المجاورة.