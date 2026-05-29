أوغندا تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس إيبولا

كمبالا-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية اليوم الجمعة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس “إيبولا” في العاصمة كمبالا، ليرتفع بذلك ‏إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى تسع حالات‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إن شخصاً ظهرت عليه أعراض تتوافق مع المرض يتلقى الرعاية ‏الطبية اللازمة في العاصمة، في حين تعود الحالة الثانية لشخص ثبتت إصابته جراء مخالطته لحالة مؤكدة سابقاً”، مشيرة ‏إلى أن الإصابتين لشخصين من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة‎.‎

ويأتي تسجيل هاتين الحالتين في إطار موجة التفشي الحالي للوباء التي بدأت في الخامس عشر من أيار الجاري في الكونغو ‏الديمقراطية‎.‎

وفي السياق ذاته، أفادت أحدث حصيلة صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد ‏الإفريقي، بتسجيل 246 حالة وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس في الكونغو الديمقراطية‎.‎

وكانت أوغندا أعلنت الأربعاء الماضي إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل مؤقت، في خطوة احترازية ‏تهدف إلى الحد من ‏انتشار فيروس إيبولا المتفشي في الدولة المجاورة‎.‎