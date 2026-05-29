أوغندا تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس إيبولا

كمبالا-سانا
أعلنت وزارة الصحة الأوغندية اليوم الجمعة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس “إيبولا” في العاصمة كمبالا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى تسع حالات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إن شخصاً ظهرت عليه أعراض تتوافق مع المرض يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العاصمة، في حين تعود الحالة الثانية لشخص ثبتت إصابته جراء مخالطته لحالة مؤكدة سابقاً”، مشيرة إلى أن الإصابتين لشخصين من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
ويأتي تسجيل هاتين الحالتين في إطار موجة التفشي الحالي للوباء التي بدأت في الخامس عشر من أيار الجاري في الكونغو الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، أفادت أحدث حصيلة صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، بتسجيل 246 حالة وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس في الكونغو الديمقراطية.
وكانت أوغندا أعلنت الأربعاء الماضي إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل مؤقت، في خطوة احترازية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس إيبولا المتفشي في الدولة المجاورة.