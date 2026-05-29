أسعار النفط تهبط نحو 2 بالمئة وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية

واشنطن-سانا
انخفضت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الجمعة متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أوائل نيسان الماضي، وذلك في ظل ترقب الأسواق لتقارير حول محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز هبطت بمقدار 1.74 دولار، أي ما يعادل 1.86 بالمئة، ليصل إلى 91.97 دولاراً للبرميل، كما تراجع عقد آب الأكثر نشاطاً بمقدار 1.64 دولار، أو 1.77 بالمئة، ليسجل 91.06 دولاراً.
بدورها، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.35 دولار، أو 1.52 بالمئة، لتستقر عند 87.55 دولاراً للبرميل، ليسجل كلا المؤشرين أدنى مستوياتهما منذ منتصف نيسان الماضي.
وكان خام برنت سجل تراجعاً بنحو 11 بالمئة خلال الأسبوع الحالي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأسبوع المنتهي في السادس من نيسان، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من تسعة بالمئة.
يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس الخميس أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب من المصافي والمستهلكين وتراجع التصدير 1.16 مليون برميل يومياً ليصل إلى 4.4 ملايين برميل يومياً.