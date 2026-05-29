أسعار النفط تهبط نحو 2 بالمئة وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية

واشنطن-سانا‏

انخفضت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الجمعة متجهة لتسجيل أكبر ‏خسارة أسبوعية لها منذ أوائل نيسان الماضي، وذلك في ظل ترقب الأسواق ‏لتقارير حول محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.‏

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز هبطت بمقدار ‌‏1.74 دولار، أي ما يعادل 1.86 بالمئة، ليصل إلى 91.97 دولاراً للبرميل، ‏كما تراجع عقد آب الأكثر نشاطاً بمقدار 1.64 دولار، أو 1.77 بالمئة، ‏ليسجل 91.06 دولاراً.‏

بدورها، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.35 دولار، أو ‌‏1.52 بالمئة، لتستقر عند 87.55 دولاراً للبرميل، ليسجل كلا المؤشرين ‏أدنى مستوياتهما منذ منتصف نيسان الماضي.‏

وكان خام برنت سجل تراجعاً بنحو 11 بالمئة خلال الأسبوع الحالي، وهو ‏أكبر انخفاض له منذ الأسبوع المنتهي في السادس من نيسان، في حين هبط ‏خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من تسعة بالمئة.‏

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس الخميس أن مخزونات ‏النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي ‏مع ارتفاع الطلب من المصافي والمستهلكين وتراجع التصدير 1.16 مليون ‏برميل يومياً ليصل إلى 4.4 ملايين برميل يومياً.‏