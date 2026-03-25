الدفاعات الإماراتية تتعامل مع تسع مسيّرات إيرانية

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها تعاملت مع تسع طائرات مسيّرة مصدرها إيران.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن الوزارة قولها في بيان: “تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم مع 9 طائرات مسيرة قادمة من إيران”، مضيفة: إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1815 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات، بحسب الوزارة، إلى مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، إضافة إلى 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، فيما أصيب 166 شخصاً من الإمارات ودول عربية أخرى، وكذلك من جنسيات آسيوية وأوروبية وأفريقية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وكانت الدفاع الإماراتية أعلنت أمس الثلاثاء، التصدي لخمسة صواريخ باليستية، و17 طائرة مسيّرة مصدرها إيران.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.