إغلاق مطار بغداد الدولي بسبب عطل فني

بغداد-سانا

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء، عن إغلاق مطار بغداد الدولي مؤقتاً بسبب عطلٍ فني طارئ.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي في تصريح لوكالة (واع): “إن الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي جاء نتيجة خللٍ فنيٍّ طارئ، استدعى اتخاذ إجراءٍ احترازيٍّ فوري، وانسجاماً مع أعلى معايير السلامة المعتمدة”.

وأضاف: “الفرق الفنية التخصصية باشرت فوراً أعمال التشخيص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المعتمدة عالمياً، وبما يتطابق مع متطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تُمنح الأولوية القصوى لعامل السلامة بوصفه الركيزة الأساسية لاستدامة وكفاءة العمليات الجوية”، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة افتتاح المطار في الساعات القليلة القادمة، فور استكمال أعمال الصيانة وإجراء الفحوصات الفنية النهائية.

ونفى الصافي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وجود مشكلات أمنية محلية أو دولية حالت دون إعادة افتتاح المطار، مؤكداً أن “تلك الأنباء عارية من الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي معتمد، ودعا إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، بما يسهم في تعزيز الثقة، والحدّ من تداول الشائعات التي قد تُربك الرأي العام وتؤثر في انسيابية حركة السفر.

وأشار إلى أن ” إدارة المطارات العراقية تعرب عن بالغ اعتذارها للمسافرين بسبب هذا الخلل الفني، مؤكدة التزامها الراسخ بتقديم أفضل الخدمات، ومواصلة العمل على تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الطيران المدني، ويعزز مكانة العراق ضمن منظومة النقل الجوي الدولية”.

وكانت السلطات العراقية أغلقت في كانون الأول الماضي مطار بغداد الدولي أمام الرحلات الجوية بشكل مؤقت، نتيجة سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤيا.