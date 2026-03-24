الملك الأردني والسلطان العماني يبحثان وقف التصعيد العسكري في المنطقة

عمان-سانا

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، سبل وقف التصعيد العسكري في المنطقة.

وأكد الملك عبد الله وفق ما نقل موقع المملكة، على ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، ويضمن أمن الدول العربية، مشدداً على أن أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشدد الملك الأردني على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن العربي المشترك، مثمناً مساعي سلطنة عُمان لتحقيق التهدئة من خلال الدبلوماسية والحوار.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.